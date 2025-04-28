2025 елда торакка бәяләр ничек үзгәрәчәк?

Россиядә күчемсез милеккә бәяләр ел ахырына кадәр тотрыклы калачак. Үсеш бары тик икенчел базарда адреслы ипотека кулланырга рөхсәт ителгән төбәкләрдә генә мөмкин, дип хәбәр итте «Татар-информ»га Россия риелторлар гильдиясе вице-президенты Константин Апрелев.
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