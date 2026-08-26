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Регионы России

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Союз театральных деятелей представит программу на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур

Союз театральных деятелей представит программу на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур

Союз театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) представит масштабную программу в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур, который состоится 24–26 сентября 2026 года.

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