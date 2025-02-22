5 способностей животных, которые недоступны людям

А как было бы круто, если бы мы могли видеть невидимое или ощущать электрическое поле. Человек может похвастаться самым прокачанным мозгом, но вот во всем, что касается чувств мы катастрофически уступаем животным, причем не только собакам с их феноменальным чутьем, но и птицам и даже рыбам.