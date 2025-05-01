В миссии РФ при ООН оценили условия для начала переговоров с Украиной

Российско-украинские переговоры могут начаться «довольно скоро», если со стороны Украины будут предприняты значительные усилия по устранению причин конфликта, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский 1 мая РИА Новости.
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