Яндекс Карты улучшили навигацию для пешеходов и велосипедистов

В Яндекс Картах значительно усовершенствована навигация для пешеходов и велосипедистов. Теперь приложение показывает перепады высот для каждого варианта маршрута, а по дороге меняет обзор карты так, чтобы пользователь лучше видел дальнейший путь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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