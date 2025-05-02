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«Пронеслись ураганом, сметая всё на пути». Как бойцы КНДР воевали с русскими плечом к плечу

«Пронеслись ураганом, сметая всё на пути». Как бойцы КНДР воевали с русскими плечом к плечу

Впервые официально признано участие военных КНДР в боях на российской территории. Эти бойцы покрыли себя «неувядаемой славой» — но каковы они на самом деле? «Корейский фактор» перестал быть секретом То, о чем месяцами говорили шепотом, наконец прозвучало с официальных трибун.

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