Наконец-то разглядели его: Кэмерон Диас впервые показала лицо своего годовалого сына

Малыш Кардинал умилил фанатов сходством с мамой. Кэмерон Диас в первый раз показала своего сына LEGION-MEDIAКэмерон Диас принципиально не делится с фанатами снимками своих двоих детей, которых выносила и родила нанятая ей суррогатная мать.