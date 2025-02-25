Наконец-то разглядели его: Кэмерон Диас впервые показала лицо своего годовалого сына

Малыш Кардинал умилил фанатов сходством с мамой. Кэмерон Диас в первый раз показала своего сына LEGION-MEDIAКэмерон Диас принципиально не делится с фанатами снимками своих двоих детей, которых выносила и родила нанятая ей суррогатная мать.
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