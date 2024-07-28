Как скажется жара на качестве крымских вин?

Аномальная жара в Крыму может негативно отразиться на урожае винограда и вине. Об этом заявил ТАСС директор Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН Владимир Лиховской.
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