Заседание учебно-методического объединения учителей иностранного языка.

Под девизом: ´Заниматься нужно тем, к чему вы относитесь с энтузиазмом. В противном случае вам никогда не хватит сил, чтобы довести дело до конца´ (Стив Джобс, американский предприниматель и изобретатель) 08.
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