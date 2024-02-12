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Заседание учебно-методического объединения учителей иностранного языка.

Заседание учебно-методического объединения учителей иностранного языка.

Под девизом: ´Заниматься нужно тем, к чему вы относитесь с энтузиазмом. В противном случае вам никогда не хватит сил, чтобы довести дело до конца´ (Стив Джобс, американский предприниматель и изобретатель) 08.

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