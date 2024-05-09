Почему у старшего сына Киркорова другая фамилия? Давид Бухаров воспитывался приемной матерью

Можно ли быть похожим на Филиппа Киркорова настолько, что при встрече люди теряют дар речи и говорят о том, что это полная копия короля эстрады, только в молодые его годы? У Давида Бухарова получилось! Правда… молодой человек не старался стать на него похожим.