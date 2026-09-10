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Регионы России

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Жители Москвы смогут проголосовать онлайн на выборах в Госдуму с 18 по 20 сентября

Жители Москвы смогут проголосовать онлайн на выборах в Госдуму с 18 по 20 сентября

С 18 по 20 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино.

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