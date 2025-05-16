Bild: Путин продолжит испытывать Трампа и Запад

Запланированные на 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле практически сорваны. Российская делегация почти сутки ждала, пока президент Украины Владимир Зеленский даст отмашку своим переговорщикам, чтобы они приступили к своим обязанностям.
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