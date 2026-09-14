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ТАСС

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ВС РФ уничтожили бронемашину с солдатами ВСУ при попытке выйти из окружения

ВС РФ уничтожили бронемашину с солдатами ВСУ при попытке выйти из окружения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ВСУ за сутки потеряли до 60 солдат и бронемашину с личным составом при попытке выхода из окружения в районе Черного в Харьковской области.

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