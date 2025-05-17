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Трамп: У Зеленского нет козырей в переговорах с Россией

Трамп: У Зеленского нет козырей в переговорах с Россией

Президент США пригрозил Москве новыми санкциямиУ президента Украины Владимира Зеленского «нет козырей» в переговорах с российской стороной, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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