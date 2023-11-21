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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Командира ВСУ приговорили к пожизненному за приказ расстрелять 37 мирных жителей

Командира ВСУ приговорили к пожизненному за приказ расстрелять 37 мирных жителей

МОСКВА, 21 ноября, ФедералПресс. Собранные Следственным комитетом России доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора командиру инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александру Свинарчуку.

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