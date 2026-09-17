«Атом» планирует выпустить до 10 тыс. электромобилей в 2026–2027 годах

Производитель электромобилей «Атом» — АО «Кама» — планирует выпустить до 10 тыс. машин в 2026 и 2027 годах, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Поваразднюк.
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