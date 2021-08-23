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Коронавирус в цифрах: 469 человек в Атырауской области вылечились за сутки

Коронавирус в цифрах: 469 человек в Атырауской области вылечились за сутки

Эпидситуация в Атырауской области на 23 августа в цифрах: +310 человек заболели Covid-19 за сутки; 1 674 пациента получают лечение в инфекционных стационарах; 98 пациентов с Covid-19 лежат в реанимации; 11 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 5 человек скончались от Covid-19 за сутки; 8 614 пациентов с Covid-19 получают лечение на дому; 469 человек вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привито 178 462 человека; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 128 644 человека.

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