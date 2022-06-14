Последние новости

32 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Хороший план. Теперь только Победа на всех направленияхВС РФ получили кл...
  • Светлана Ефименко
    ПРИВЫКЛИ ВОРВАТЬ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ НАШЕЙ РЫБЫ БЕЗ ОПЛАТЫ ПОШЛИНЫ! А ТЕПЕРЬ ПУСТЬ СИДЯТ НА ГОЛОДНОМ  ПАЙКЕ! УЧИТЕСЬ ЛОВИТЬ...Японцы вдруг нача...
  • Serg
    Есть две хорошие поговорки о которых забыли комментаторы. первая: "Дурак думкой богатеет", вторая: "Не дели шкуру неу...Сунуть «ежа» под ...

Глава ДНР: «Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани»

Глава ДНР: «Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани»

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, вечером 13 мая выступил с экстренным заявлением о ситуации в ДНР (которая подверглась беспрецедентным по мощности огневым налётам со стороны украинских террористов - самым массированным за все восемь лет; под ударами ВСУ оказались мирные кварталы, Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, республиканский травматологический центр, Майский рынок в Будённовском районе, пожарная часть в Киевском районе, завод по розливу воды на Таманском проспекте и т.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх