Глава ДНР: «Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани»

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, вечером 13 мая выступил с экстренным заявлением о ситуации в ДНР (которая подверглась беспрецедентным по мощности огневым налётам со стороны украинских террористов - самым массированным за все восемь лет; под ударами ВСУ оказались мирные кварталы, Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, республиканский травматологический центр, Майский рынок в Будённовском районе, пожарная часть в Киевском районе, завод по розливу воды на Таманском проспекте и т.