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С 1 июня ГИБДД штрафует за такие шины! 500₽ или 15 суток — кто попадает под запрет?

С 1 июня ГИБДД штрафует за такие шины! 500₽ или 15 суток — кто попадает под запрет?

Лето уже наступило, а вместе с ним — новые правила для водителей. Разбираемся, за какие шины теперь прилетит штраф, почему «липучки» можно оставить, и чем грозит игнорирование требований инспектора.

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