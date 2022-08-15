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Самый дорогой велосипед обойдется челябинцам в 1,5 миллиона рублей

Самый дорогой велосипед обойдется челябинцам в 1,5 миллиона рублей

А цена на бюджетные варианты начинается с 3 тысяч рублей. Контрольно-счетная палата Челябинской области проанализировала рынок велосипедов для взрослых и детей.

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