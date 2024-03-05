Врублевский хочет убивать. Экс-посол Украины в Казахстане заочно арестован

А Кудасов

Что толку от этих уголовных дел и розысков. Чихали эти на это и на тех, кто этим пользуется. А вот если дать реально на себе почувствовать возможность реально быть убитым нетрудно представить как они пятый угол искать будут, станут незаметными и крайне молчаливыми.