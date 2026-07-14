АвтоВАЗ рассекретил двигатели для кроссовера Lada Azimut

АвтоВАЗ провёл презентацию бензиновых двигателей нового поколения. От своих предшественников агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра отличаются улучшенными показателями, для чего было внедрено 37 новых или модернизированных деталей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии