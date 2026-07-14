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Авто - Мото - Новости

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АвтоВАЗ рассекретил двигатели для кроссовера Lada Azimut

АвтоВАЗ рассекретил двигатели для кроссовера Lada Azimut

АвтоВАЗ провёл презентацию бензиновых двигателей нового поколения. От своих предшественников агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра отличаются улучшенными показателями, для чего было внедрено 37 новых или модернизированных деталей.

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