«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» получили Паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2023/2024

На оперативном совещании генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский объявил о том, что, согласно оценке Министерства энергетики Российской Федерации, Обществам присвоен наивысший балл готовности к прохождению отопительного сезона 2023/24.