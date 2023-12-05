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Вятка Областная

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«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» получили Паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2023/2024

На оперативном совещании генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский объявил о том, что, согласно оценке Министерства энергетики Российской Федерации, Обществам присвоен наивысший балл готовности к прохождению отопительного сезона 2023/24.

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