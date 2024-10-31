На Кубани разгорелся скандал, связанный с изъятием имущества бывшего главы суда

61,4 тыс прочтений 2 дня назад Вся Кубань обсуждает иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства семи миллиардов активов, принадлежащих бывшему главе Краснодарского краевого суда Александру Чернову, его родственникам и знакомым.
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