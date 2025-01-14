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Bloomberg: политика Трампа приведет к укреплению доллара на 5% в 2025 году

Bloomberg: политика Трампа приведет к укреплению доллара на 5% в 2025 году

Курс доллара и дальше будет укрепляться к основным мировым валютам на фоне политики избранного президента США Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение аналитиков крупных банков с Уолл-стрит.

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