Bloomberg: политика Трампа приведет к укреплению доллара на 5% в 2025 году

Курс доллара и дальше будет укрепляться к основным мировым валютам на фоне политики избранного президента США Дональда Трампа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение аналитиков крупных банков с Уолл-стрит.
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