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Гончаренко про 0:0 с «Факелом»: «Урал» должен был выиграть по созданным моментам. Хладнокровия не хватает»

Гончаренко про 0:0 с «Факелом»: «Урал» должен был выиграть по созданным моментам. Хладнокровия не хватает»

«Если мы все так расстроены результатом сегодняшнего матча, то, значит, правильная психология становится у команды.

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