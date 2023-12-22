RuNews
MainБлогЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews

126 подписчиков

Что можно чувствовать к девушке? Описание самых популярных эмоций

“Что можно чувствовать к девушке?” — этим вопросом нередко задаются парни. И действительно, какие эмоции возникают при виде представительницы прекрасного пола, что влияет на появление влюбленности, вожделения, восторга или даже брезгливости? Нежность Нередко нежность — это то, что можно чувствовать ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх