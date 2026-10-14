“Ohio’s early in-person voting has drawn nearly four times as many voters as it did at the same point in the 2022 midterm elections, according to data from the Ohio secretary of state’s office,” MS NOW reports.
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