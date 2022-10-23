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Коронавирус подтвердился за сутки у 97 жителей Забайкалья

Коронавирус подтвердился за сутки у 97 жителей Забайкалья

По данным оперштаба на 23 октября, коронавирус подтвердился у 97 человек в Забайкальском крае.«По данным на 23 октября, за сутки в Забайкалье выявлено 97 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

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