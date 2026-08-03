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Царьград

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Смертельная доза водки. Хирург назвал симптомы, при которых счет идет на минуты

Смертельная доза водки. Хирург назвал симптомы, при которых счет идет на минуты

Хирург объяснил, где проходит грань между весельем и комой и назвал смертельную дозу водки.Многие привыкли считать алкоголь обычным способом расслабиться, но хирург Александр Умнов напомнил о страшной цене, которую организм может заплатить за "ударную" дозу спиртного.

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