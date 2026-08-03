Смертельная доза водки. Хирург назвал симптомы, при которых счет идет на минуты

Хирург объяснил, где проходит грань между весельем и комой и назвал смертельную дозу водки.Многие привыкли считать алкоголь обычным способом расслабиться, но хирург Александр Умнов напомнил о страшной цене, которую организм может заплатить за "ударную" дозу спиртного.