По Украине бьют по-настоящему: жесты доброй воли исчерпаны Евгения КомароваРоссия, как утверждают власти, ранее проявляла в отношении Украины жесты доброй воли в рамках СВО.
По Украине бьют по-настоящему: жесты доброй воли исчерпаны
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Ну наконец! Уже нет сил смотреть на мучение людей живущих в приграничной зоне! Сравнять все с землей, там живут звери и не какие-то братья!
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15 час.
А
Алексей
И где по ним бьют, если вся белгородчина и курчане страдают? Если бить только по подстанциям, так хохлов еще больше разозлишь! Надо сорную траву выкашивать начисто!
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12 час.
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