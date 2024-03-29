НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Надо  верить, что  почти все  мучения  позади. Сложно, но  будущее  должно  быть  лучшим. Иначе  не  должно быть.Выжившие в Авдеев...
  • Алексей
    И где по ним бьют, если вся белгородчина и курчане страдают? Если бить только по подстанциям, так хохлов еще больше р...По Украине бьют п...
  • Игорь Петров
    Столкновения в ВС...

По Украине бьют по-настоящему: жесты доброй воли исчерпаны

По Украине бьют по-настоящему: жесты доброй воли исчерпаны

По Украине бьют по-настоящему: жесты доброй воли исчерпаны Евгения КомароваРоссия, как утверждают власти, ранее проявляла в отношении Украины жесты доброй воли в рамках СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Ну наконец! Уже нет сил смотреть на мучение людей живущих в приграничной зоне! Сравнять все с землей, там живут звери и не какие-то братья!
Ответить
15 час.
А
Алексей
И где по ним бьют, если вся белгородчина и курчане страдают? Если бить только по подстанциям, так хохлов еще больше разозлишь! Надо сорную траву выкашивать начисто!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх