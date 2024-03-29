По Украине бьют по-настоящему: жесты доброй воли исчерпаны

Ну наконец! Уже нет сил смотреть на мучение людей живущих в приграничной зоне! Сравнять все с землей, там живут звери и не какие-то братья!

А

Алексей

И где по ним бьют, если вся белгородчина и курчане страдают? Если бить только по подстанциям, так хохлов еще больше разозлишь! Надо сорную траву выкашивать начисто!