Климов — о предложении Кадырова по выборам: менять Конституцию не собираются

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отложить проведение президентских выборов на время СВО и заявил, что Конституцию никто не собирается менять, но каждый может вносить предложения.
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