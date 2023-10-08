Климов — о предложении Кадырова по выборам: менять Конституцию не собираются

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отложить проведение президентских выборов на время СВО и заявил, что Конституцию никто не собирается менять, но каждый может вносить предложения.