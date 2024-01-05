Юбилеи 2023: от Ford GT до «шестисотого» Mercedes-Benz

Прошедший 2023 год запомнился целой плеядой важных моделей, которые отметили круглые даты. Например, знаменитому Porsche Carrera GT исполнилось 20 лет, Aston Martin DB7 разменял 30 (а значит, официально стал янгтаймером).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии