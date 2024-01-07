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Kp.ru: публика потеряла интерес к зарубежным концертам уехавших из России звезд

Kp.ru: публика потеряла интерес к зарубежным концертам уехавших из России звезд

Интерес русскоговорящей публики к покинувшим Россию артистам схлынул, а у иностранцев его и не было. В результате имевшие деньги и славу на родине музыканты столкнулись с отменой концертов или слабой продажей билетов.

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