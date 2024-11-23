Врачи назвали пять лучших природных антибиотиков

Эти продукты могут стать частью повседневного рациона, улучшая общее состояние здоровья.Врачи из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы поделились рекомендациями о природных аналогах антибиотиков, которые помогают бороться с болезнетворными бактериями и укреплять иммунитет.
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