Средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Политика как она есть

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Как сообщил в личном Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, в ночь на 9 февраля был уничтожен БПЛА возле Каменска-Шахтинского.