Средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Как сообщил в личном Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, в ночь на 9 февраля был уничтожен БПЛА возле Каменска-Шахтинского.
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