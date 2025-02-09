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Политика как она есть

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Средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Как сообщил в личном Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, в ночь на 9 февраля был уничтожен БПЛА возле Каменска-Шахтинского.

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