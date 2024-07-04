Politico: Байден сообщил губернаторам-демократам, что прошел медобследование

Президент США Джо Байден вечером 3 июля сообщил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе с Дональдом Трампом и чувствует себя хорошо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии