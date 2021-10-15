Нежный салат из кальмаров

А вы знаете, что кальмары- поистине диетический и очень полезный продукт? Калорийность в 100 г- всего 122 ккал, белка- 21 г, а жиров и углеводов- всего по 2 г! Лично я кальмары просто обожаю! Очень завидую людям, которые живут у моря и имеют возможность питаться не морожеными, а свежевыловленными морепродуктами! Но реалии таковы- кальмары у нас чаще всего покрыты коркой льда и чтобы после варки они оставались мягкими и нежными- нужно потрудиться! Но сегодня я расскажу вам о способе варки, при котором получаются просто тающими во рту.