Госдума утвердила новые правила сбора нефтегазовых доходов России

Госдума в третьем чтении приняла закон об изменении параметров бюджетного правила. О новых правилах сбора нефтегазовых доходов говорится в тексте документа, размещенного в системе обеспечения законодательной деятельности.
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