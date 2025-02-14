🇬🇪 🇷🇺 В Абхазии сдают назад? ЦИК Абхазии приняла очередное нестандартное решение: закрыть зарубежный избирательный участок в Турции.
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🇬🇪 🇷🇺 В Абхазии сдают назад? ЦИК Абхазии приняла очередное нестандартное решение: закрыть зарубежный избирательный участок в Турции.
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