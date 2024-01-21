Стало известно о семье из РФ на борту разбившего в Афганистане самолета

На борту разбившегося в Афганистане самолета была супружеская пара Анна и Анатолий Евсюковы.Известно, что они прилетели семьей в Таиланд в середине декабря, затем Анна заболела и долгое время лежала в больнице Паттайи, из-за этого переносили возвращение на родину.
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