Подтверждаются сведения о том, что наши войска отошли из села Новый Комар в районе Великой Новосёлки

По состоянию на утро 7 декабря на Южно-Донецком направлении в ДНР продолжались интенсивные бои. Подразделения ВС РФ не прекращают давить на группировку ВСУ в районе Великой Новоселки, пытаясь взять в клещи этот мощный укрепрайон противника.
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