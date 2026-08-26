Лига конференций. Раунд плей-офф. «Рапид» сыграет с «Хартс»

В среду « Рапид » проведет домашнюю игру с « Хартс » в рамках раунда плей-офф Лиги конференций. В четверг « Монако » Александра Головина встретится с клубом « Гурник Забже », « Карабах » примет « Твенте », « Аякс » сыграет со « Сьоном », « Аталанта » будет противостоять « Хапоэлю » Тель-Авив, « Брайтон » проведет матч с « Тромсе », « Хетафе » встретится с « Партизаном ».
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