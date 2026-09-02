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Татар-информ

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Данилин: Основная борьба на выборах развернется за третье место

Данилин: Основная борьба на выборах развернется за третье место

Основная борьба на выборах-2026 развернется за третье место между ЛДПР и «Новыми людьми». Такой прогноз в интервью «Татар-информу» дал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

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