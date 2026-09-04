Марьинский вестник
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Марьинский вестник

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Культурный центр на Люблинской приглашает на концерт популярного гармониста

Культурный центр имени И. М. Астахова приглашает всех желающих 4 сентября на концерт Алексея Бекетова «В московском дворике гармонь поёт».

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