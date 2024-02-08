Сегодня в России отмечается День военного топографа

Сегодня, 8 февраля, в России свой профессиональный праздник отмечают специалисты-военнослужащие одной из самых на первый взгляд гражданских профессий, без работы которых сложно представить любую, даже самую малую, войсковую операцию.
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