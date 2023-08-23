Сверхинтересное, но почти незамеченное событие

Виктор Луговой

"это вынужденные политические решения, допускающие новую «правоприменительную практику»" (цы) Нямнога ня так... Тут другая формула несколько. Писаное право хорошо работает, когда в государстве и вокруг усё стабильно. Но писаные законья принимаются довольно долго. А в эпоху нестабильности, когда приходится быстро реагировать на вызовы, а к твоему писаному закону апеллируют и внутренние паразиты, и открытые враги, - более подвижно работает административный рычаг. Нередко административные решения незаконны, но при надобности будут утверждены верховными органами с законодательным опционом.