Тенденция? Сверхинтересное, но почти незамеченное событие - иск Генпрокуратуры об изъятии активов богатейшего человека России (ну, по версии Forbes - $25 млрд) Андрея Мельниченко в пользу государства.
Сверхинтересное, но почти незамеченное событие
Комментарии
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Виктор Луговой
"это вынужденные политические решения, допускающие новую «правоприменительную практику»" (цы) Нямнога ня так... Тут другая формула несколько. Писаное право хорошо работает, когда в государстве и вокруг усё стабильно. Но писаные законья принимаются довольно долго. А в эпоху нестабильности, когда приходится быстро реагировать на вызовы, а к твоему писаному закону апеллируют и внутренние паразиты, и открытые враги, - более подвижно работает административный рычаг. Нередко административные решения незаконны, но при надобности будут утверждены верховными органами с законодательным опционом.
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5 час.
Геннадий Бережнов
Ты просто прикинь, хотя бы одно, сколько стоит бесплатное питание детей в школах.
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2 час.
Сергей Дмитриев
...В президиум с задних рядов поступило предложение о рокировке состояний ярдеров: то, что онЕ отстёгивают на благотворительность и пр. сохранить на их усмотрение, а остальное перевести в Спецфонд для общественно-необходимых проектов. На пост распорядителя фонда объявить конкукрс. (фейк)
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2 час.
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