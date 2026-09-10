В 33 регионах России установлены единовременные выплаты при рождении третьего и последующих детей

Механизмы поддержки различаются по регионам. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях размер выплат составляет 350 тысяч рублей, тогда как в Тверской области действует ступенчатая система: 300 тысяч рублей за третьего ребёнка, 400 тысяч рублей — за четвёртого и 500 тысяч рублей — за пятого и каждого последующего.