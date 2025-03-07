«Враг прёт вперёд, мы отошли»: Сырский пошёл ва-банк и пустил в ход особую армию, командование ВС РФ приняло непростое решение: Новости СВО, 07.03.25 г.

Новости СВО, сегодня на 7 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, на 07.
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