Три выпускника Муромского колледжа пополнили скорую в Гусь-Хрустальном

Станция скорой помощи в Гусь-Хрустальном приняла в свой состав трех новых специалистов. Выпускники Муромского медицинского колледжа Сергей Равчеев, Алиса Кочеткова и Дарья Квитковская теперь работают фельдшерами.
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